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"Зодчий" из Санкт-Петербурга вырыл траншеи и набросал кучи камней у мэрии Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
10:42, 15 Декабря 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Подрядчик сорвал все сроки выполнения работ по благоустройству сквера горсовета, оставив территорию у мэрии в разрушенном состоянии.

В Карелию пришла зима, похолодало, выпал снег. А масштабные работы по благоустройству карельской столицы, на которые были выделены средства в рамках подготовки города к 100-летию образования республики, далеки от завершения.

Неприглядная ситуация сложилась у здания администрации Петрозаводска. Дорожно-строительная компания из Санкт-Петербурга "Зодчий" должна была закончить благоустраивать Сквер горсовета еще 30 августа. Но работы так и остались не завершены.

Подходы к зданию администрации перерыты траншеями, повсюду кучи камней – в мешках и просто лежащие на земле. Все эти недоделки в центре Петрозаводска уродуют город и портят новогоднее настроение горожанам и туристам.

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Комментарии

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Off
2020-12-15 11:13:12
Это обычное дело ,для педриотов . Все деньги ,полагаю, ушли на откат . Выходит какая то закономерность ...вот уже несколько случаев таких . Прокуратура , аууу? Понимаю , что вам проще ,свои влажные фантазии , пришить старику ... чем кусать кормящую руку . ((
Бритва
2020-12-15 11:11:44
где протестуны Слабунова, Фукс, Трунов?
театральный критик
2020-12-15 11:10:31
Ничего без гены не можете
Саныч
2020-12-15 10:53:26
Идеальное место для концлагеря.
User
2020-12-15 10:46:15
Это тренд такой - бутафорская линия обороны. :)
Клещ
2020-12-15 10:54:20
User, опасная шутка, однако)
Гость
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