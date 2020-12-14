"Зодчий" из Санкт-Петербурга вырыл траншеи и набросал кучи камней у мэрии Петрозаводска (ФОТО)

Подрядчик сорвал все сроки выполнения работ по благоустройству сквера горсовета, оставив территорию у мэрии в разрушенном состоянии.

В Карелию пришла зима, похолодало, выпал снег. А масштабные работы по благоустройству карельской столицы, на которые были выделены средства в рамках подготовки города к 100-летию образования республики, далеки от завершения.

Неприглядная ситуация сложилась у здания администрации Петрозаводска. Дорожно-строительная компания из Санкт-Петербурга "Зодчий" должна была закончить благоустраивать Сквер горсовета еще 30 августа. Но работы так и остались не завершены.

Подходы к зданию администрации перерыты траншеями, повсюду кучи камней – в мешках и просто лежащие на земле. Все эти недоделки в центре Петрозаводска уродуют город и портят новогоднее настроение горожанам и туристам.