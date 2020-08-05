890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Ленобласти 17-метровое судно "остановит" движение на "Коле"
05.08.2020 18:20
Составлен рейтинг самых популярных новых бюджетных иномарок в России
05.08.2020 16:47
В Карелии ищут рыбака, пропавшего на Сямозеро три дня назад 1
05.08.2020 16:11
Пригородные поезда в Карелии планируют заменить на рельсовые автобусы 4
05.08.2020 16:02
Редкое хобби пригодилось осужденному в колонии Карелии
05.08.2020 17:40
Композиции в вазонах будут украшать Петрозаводск круглый год
05.08.2020 18:00

"Золотая маска" привезет в Петрозаводск спектакль "Довлатов"

Новости. Культура
08:05, 06 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов
Загрузка...

Фестиваль "Золотая маска" вновь представит в столице Карелии свою региональную программу с лучшими спектаклями.

В октябре на сцене Музыкального театра можно будет увидеть спектакли, получившие премия "Золотая маска": постановку театра "Мастерская Петра Фоменко" "Сон в летнюю ночь" и работу петербургского театра "Мастерская" под руководством Григория Козлова "Довлатов", сообщает пресс-служба Музыкального театра Карелии. 

В сказочной шекспировской комедии про античных афинян, одураченных лесными эльфами, блистает новое поколение "Мастерской Петра Фоменко". Поставил спектакль именитый ученик Фоменко Иван Поповски.

Постановка режиссера Аллы Зиминой "Довлатов" поведает историю жизни писателя Сергея Довлатова.

"Становление Довлатова как автора, когда персонажи обретают формы, характер и судьбу, а сюжетная линия рассказов тонко соприкасается с реальностью. В спектакле писатель предстанет перед зрителями в образе немного сатирика, немного романтика, и конечно гуманиста, который старается воплотить в текстах образ прекрасной эпохи", - говорится в аннотации спектакля.

Напомним, в Петрозаводск "Золотая маска" привезет свои спектакли уже в восьмой раз. В прошлом году в программе были спектакль "Свои люди – сочтемся" театра РАМТ (Москва) и спектакль "Старый дом" с участием Елены Яковлевой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
off
2020-08-06 09:40:09
Это для тонких цинителей искуства. Простолюдины проходят мимо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 6
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»