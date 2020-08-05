"Золотая маска" привезет в Петрозаводск спектакль "Довлатов"

Фестиваль "Золотая маска" вновь представит в столице Карелии свою региональную программу с лучшими спектаклями.

В октябре на сцене Музыкального театра можно будет увидеть спектакли, получившие премия "Золотая маска": постановку театра "Мастерская Петра Фоменко" "Сон в летнюю ночь" и работу петербургского театра "Мастерская" под руководством Григория Козлова "Довлатов", сообщает пресс-служба Музыкального театра Карелии.

В сказочной шекспировской комедии про античных афинян, одураченных лесными эльфами, блистает новое поколение "Мастерской Петра Фоменко". Поставил спектакль именитый ученик Фоменко Иван Поповски.

Постановка режиссера Аллы Зиминой "Довлатов" поведает историю жизни писателя Сергея Довлатова.

"Становление Довлатова как автора, когда персонажи обретают формы, характер и судьбу, а сюжетная линия рассказов тонко соприкасается с реальностью. В спектакле писатель предстанет перед зрителями в образе немного сатирика, немного романтика, и конечно гуманиста, который старается воплотить в текстах образ прекрасной эпохи", - говорится в аннотации спектакля.

Напомним, в Петрозаводск "Золотая маска" привезет свои спектакли уже в восьмой раз. В прошлом году в программе были спектакль "Свои люди – сочтемся" театра РАМТ (Москва) и спектакль "Старый дом" с участием Елены Яковлевой.