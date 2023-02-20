«Золото Умальты» остановит движение на дороге в Карелии

В связи со съемками художественного фильма «Золото Умальты» движение транспорта на участке автодороги в Питкярантском районе будет временно прекращено.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, в связи с проведением киностудией «Санкт-Петербурская студия документальных фильмов» съемок телевизионного художественного фильма «Золото Умальты» движение транспортных средств на участке автодороги «Подъезд к д. Хямекоски» будет временно прекращено.

Так, 9, 10 и 11 марта на время киносъемки будет закрываться с 8 по 13 км участок автодороги с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 и с 18.00 до 19.00.

Водителей просят при планировании поездок в указанное время учитывать вводимые временные ограничения движения транспорта.