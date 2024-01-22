Зоозащитники и ветеринары проверили условия содержания животных в медвежьегорском приюте

В период тяжелой погодной обстановки специалисты проверили, в каких условиях находятся питомцы.

Зоозащитники и ветеринары в связи с тяжелыми погодными условиями посетили медвежьегорский приют для животных и ознакомились с тем, как содержат питомцев. Об этом сообщили в паблике Минсельхоза Карелии.

Как рассказали в источнике, приехал также руководитель петрозаводского общественного приюта Владимир Рыбалко, который руководит учреждением почти 13 лет.





Приют обслуживает районный участок «Республиканского центра ветеринарии и консультирования». Специалисты учреждения проводят плановые вакцинации и обработку животных, а также лечат собак в случае болезни.

В приюте содержится 37 питомцев, двое из которых сейчас проходят лечение от дерматологических заболеваний.

«У меня претензий нет к содержанию и здоровью животных», — рассказала ветеринарный врач центра Галина Еремина.



Начальник отдела организации мероприятий в сфере ветеринарии Минсельхоза Карелии Ольга Ларина отметила, что представители министерства вместе с природоохранной прокуратурой и прокуратурой Медвежьегорского района регулярно выезжали в приют с проверками в 2023 году и не находили серьезных нарушений.





«Приют находится под постоянным контролем, в нем неравнодушные к животным люди работают. За все время специалисты не находили грубых нарушений в содержании животных», — добавила Ольга Ларина.



Представитель Минсельхоза Карелии предложила местным жителям совместно с администрацией района организовать регулярные субботники в приюте, чтобы инициативные жители могли помогать учреждению с уборкой снега, обслуживанием и утеплением клеток.



«Все необходимые ресурсы для этого есть. Только помощь и взаимодействие между зоозащитниками, гражданами района и администрацией будут способствовать лучшему содержанию животных в лучших условиях», — отметила представитель министерства.