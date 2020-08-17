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Зрители фестиваля Ruskeala Symphony отправили открытки в Чили, Китай и США

Новости. Общество
17:40, 17 Августа 2020
фото: ў УФПС Республики Карелия - филиала АО "Почта России"
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На фестивале Ruskeala Symphony был открыт пункт посткроссинга, сообщили в карельском филиале АО "Почта России".

"Впечатления невероятные: красота природы, прекрасная музыка, которая льется отовсюду, радостные лица – этим хочется делиться. И пункт Почты России, где можно найти открытку с видами Рускеала, надписать ее и опустить прямо в почтовый ящик – это точный акцент, который стал памятным дополнением к фестивалю", – поделился гость с далекого Урала.

Чили и США, Чехия и Санкт-Петербург, Китай и Москва, десятки городов России и зарубежья – такова обширная география отправленных открыток, которые станут хорошим напоминанием о фестивале. Почта доставит послания по всему миру.

Ранее глава Карелии оценил четвертый фестиваль Ruskeala Symphony.

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