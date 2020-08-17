Зрители фестиваля Ruskeala Symphony отправили открытки в Чили, Китай и США

На фестивале Ruskeala Symphony был открыт пункт посткроссинга, сообщили в карельском филиале АО "Почта России".

"Впечатления невероятные: красота природы, прекрасная музыка, которая льется отовсюду, радостные лица – этим хочется делиться. И пункт Почты России, где можно найти открытку с видами Рускеала, надписать ее и опустить прямо в почтовый ящик – это точный акцент, который стал памятным дополнением к фестивалю", – поделился гость с далекого Урала.



Чили и США, Чехия и Санкт-Петербург, Китай и Москва, десятки городов России и зарубежья – такова обширная география отправленных открыток, которые станут хорошим напоминанием о фестивале. Почта доставит послания по всему миру.

Ранее глава Карелии оценил четвертый фестиваль Ruskeala Symphony.