Звезда 1990-х Кай Метов выступит в Петрозаводске

В ДК "Машиностроитель" 28 сентября состоится концерт Кая Метова. Об этом сообщается на сайте билетного оператора kassir.ru.

"Кай Метов – советский и российский автор-исполнитель, композитор, заслуженный артист России с 2015 года. В 1991 году Кай записывает свои первые песни, которые мгновенно становятся популярными ("Мама! Я хочу быть пионером", "Битое стекло"). С этого момента у него начинается карьера автора-исполнителя. В 1993 году выходит дебютный альбом Position №2 с одноимённым хитом, который стал визитной карточкой Кая. С тех пор он постоянно гастролирует в стране и за рубежом. Успех закрепляет следующий альбом с хитом "Вспомни меня", - говорится в анонсе концерта. - Песни Кая Метова необычайно жизненны, хотя в них находится место и юмору, и иронии. Существенная часть творчества Кая посвящена любимым женщинам".

На концерте в Петрозаводске Кай Метов исполнит свои главные хиты.

Стоимость билетов – от 1,1 тыс. до 2,1 тыс. рублей.