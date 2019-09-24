Звезда Comedy Woman поблагодарила мужчин откровенным фото

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Надежда Сысоева привлекла внимание мужской аудитории сексуальной фотографией в бикини.
Звезда Comedy Woman решила побороться за звание самой сексуальной женщины в российском шоу-бизнесе, пишет Cosmopolitan.
Мужской журнал MAXIM проводит ежегодный конкурс самых сексуальных российских знаменитостей. После голосования на сайте издания члены жюри составляют рейтинг 100 самых сексуальных звезд. Бывшая солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева уже несколько раз возглавляла этот список. Теперь за победу решила побороться Надежда Сысоева.
"Этим обнаженным для искусства телом и фото хочу выразить огромную благодарность всем: и мужчинам и женщинам и членам жюри, кто продолжает голосовать за меня в 100 самых сексуальных", – написала Сысоева в Instagram.
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