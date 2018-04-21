Звезда российской оперной сцены выступит в Петрозаводске с единственным концертом

На сцене Музыкального театра Карелии даст концерт лауреат премии "Золотая маска" Надежда Павлова.

В концерте 22 апреля Надежда Павлова исполнит арии из опер "Лючия ди Ламмермур", "Сказки Гофмана", "Царская невеста", "Руслан и Людмила", "Дон Жуан", "Травиата", а также романсы. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Музыкального театра. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Валерий Платонов – дирижер Пермского театра оперы и балета, лауреат премии "Золотая маска". Именно он, увидев Надежду в конкурсной программе Собиновского фестиваля, пригласил ее в Пермский оперный. Вместе с оперной дивой он приехал в Петрозаводск и уже приступил к репетициям в Музыкальном театре.

Напомним, всероссийская и международная известность пришла к Надежде Павловой с партией Виолетты в постановке "Травиаты" Верди (режиссер Роберт Уилсон, дирижер Теодор Курентзис), представленной в 2016 году в Перми. Эта работа принесла Павловой "Золотую Маску за "Лучшую женскую роль в опере".

А между тем, звезда современной оперной сцены начинала свой творческий путь в Петрозаводске. Она окончила Петрозаводскую государственную консерваторию и получила приглашение в труппу Музыкального театра Карелии. Дважды Надежда Павлова становилась лауреатом высшей театральной премии Республики Карелия "Онежская маска".

Сегодня концерты Павловой в Москве собирают аншлаги, она получает множество предложений и от зарубежных импресарио. В плотном рабочем графике артистки непросто было найти время для организации концерта в Петрозаводске. Приезд звезды – это, по ее словам, дань уважения Петрозаводской консерватории и Музыкальному театру, где она сделала первые шаги в профессии.