Звезда сериала "Реальные пацаны" побывала в Карелии

Зоя Бербер прошла лечение в карельской клинике "Кивач".

Актриса сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер приехала в Карелию для лечения в клинике "Кивач", где побывали многие звезды русского шоу-бизнеса: певица Слава, актер Евгений Стычкин, певец Андрей Григорьев-Апполонов, Юлия Высоцкая, невеста Тимати и другие.

"Скоро домой. Ощущение, что мозайка собрана и на ней изображена не знакомая мне дива.@kivachclinic к вам едут за результатом, находят его и уезжают с ощущением полной гармонии и любви к себе", – написала актриса в Instagram.

Ранее в Карелии побывала Анфиса Чехова.