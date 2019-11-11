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Новости. Общество
10:21, 11 Ноября 2019
фото: © ТНТ

Звезда сериала "Реальные пацаны" побывала в Карелии

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Зоя Бербер прошла лечение в карельской клинике "Кивач".

Актриса сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер приехала в Карелию для лечения в клинике "Кивач", где побывали многие звезды русского шоу-бизнеса: певица Слава, актер Евгений Стычкин, певец Андрей Григорьев-Апполонов, Юлия Высоцкая, невеста Тимати и другие.

"Скоро домой. Ощущение, что мозайка собрана и на ней изображена не знакомая мне дива.@kivachclinic к вам едут за результатом, находят его и уезжают с ощущением полной гармонии и любви к себе", – написала актриса в Instagram. 

Ранее в Карелии побывала Анфиса Чехова.

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