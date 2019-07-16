Звезда шоу "Даешь молодежь!" чуть не угорел в бане на собственной свадьбе в Карелии

31-летний актер Егор Сальников, гуляя свадьбу на родине своей невесты, едва не угорел в бане на турбазе в Кондопожском районе.

Как пишет "StarHit", Егор Сальников, сыгравший стеснительного очкарика в комедийном шоу "Даешь молодежь!", впервые женился. Избранницей актера стала Дарья Ротькина. 25-летняя девушка, которая не имеет отношения к шоу-бизнесу, родилась в Карелии, в многодетной семье. Где и при каких обстоятельствах познакомились будущие супруги — загадка, артист неохотно делится подробностями личной жизни.

Свадьбу сыграли на турбазе "Чуньки" в Кондопожском районе. Аренда на два дня, по сообщению "Экспресс газеты", стоила молодоженам 13 тысяч рублей. Не обошлось и без ЧП: после обильного застолья жених пригласил желающих попариться в бане, в результате сам едва не угорел. Благо, гости вовремя среагировали и привели в чувство Сальникова, сообщает "StarHit".