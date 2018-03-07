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Новости. Культура
11:58, 07 Марта 2018
фото: Gazeta-licey.ru

Звезды мировой оперы выступят в Петрозаводске 18 марта

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В Музыкальном театре Карелии 18 марта состоится концерт двух оперных звезд мирового масштаба, лауреатов международных конкурсов – Василия Ладюка и Анны Нечаевой.

Об этом сообщает республиканское министерство культуры.

"На концерте в Музыкальном театре в сопровождении Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии (дирижер – Алексей Ньяга) прозвучат шедевры оперного репертуара – арии и дуэты для сопрано и баритона из опер зарубежных и русских композиторов ("Севильский цирюльник", "Травиата", "Джанни Скикки", "Евгений Онегин" и др.)", - говорится в анонсе мероприятия.

Василий Ладюк – один из ведущих оперных певцов России, солист Большого театра России и театра "Новая Опера" имени Колобова.

"Его называют "лучшим российским Евгением Онегиным". "Блистательный Онегин", "благородный Жермон", "искрометный и обаятельный Фигаро" – так пишут критики о ярких образах, созданных Василием Ладюком. Его голос – лирический баритон с красочной тембральной палитрой – украшает оперные постановки в России и за рубежом", - отмечают в Минкультуры.

Василий Ладюк выступает на лучших сценах России и гастролирует по всему миру. Репертуар певца включает в себя не только классические произведения, но и песни советских и российских композиторов, патриотические, популярные песни.

Анна Нечаева – восходящая звезда российской оперной сцены, солистка Большого театра с 2012 года, приглашенная солистка Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Критики высоко ценят свободу и пластичность ее голоса.

Продажа билетов уже открыта.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Соль
2018-03-07 16:58:34
Народу бы Бузову ,да без трусов,откуда культура-то? За 20 лет мордобоя по телеку да порно в интернете классика забыта....
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