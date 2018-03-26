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Новости. Происшествия
19:10, 26 Марта 2018
фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Звезды шоу-бизнеса выразили соболезнования родным погибших на пожаре в Кемерово

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Российские знаменитости выразили соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Об этом пишет Cosmo.

Ксения Бородина: "Детки… бедные детки. Села сейчас читать новости, я в шоке (((Кемерово(((погибли люди… как может не сработать пожарная система в таком огромном торговом центре?! Как?! На чей совести эти жизни теперь?! Бедные детки…" (авторские орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Виктория Лопырева: "Страшная трагедия в Кемерово, где произошёл крупный пожар в торговом центре. Сил родным и здоровья пострадавшим. Всей страной скорбим и молимся… Это ужасно!!"

Алсу: "Я не знаю что сказать. От боли перехватывает дыхание. За что??? Почему??? Мои глубочайшие соболезнования родственникам погибших… RIP".

Юлия Ковальчук: "Господи… мне не просто трудно подобрать слова, не существует таких слов, чтобы описать всю боль родителей и близких… если бы нашими слезами можно было спасти хоть одного ребёнка, я бы плакала без остановки… но их не спасти… это ужасающая трагедия… можно утешиться только лишь тем, что они намного ближе сейчас к Богу, чем мы…".

Сергей Лазарев: "Боже!!! Какая ужасная трагедия в Кемерово! Столько людей погибло в пожаре в ТЦ! Сколько детишек! Ужасно! ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ТВ-КАНАЛЫ? Новости! Где? Господи! Мои соболезнования семьям погибших…"

Ольга Бузова: "Только прочитала… как больно… нет слов. Вся страна скорбит сейчас вместе с #Кемерово".

Анна Седокова: "Я знаю, что слова не в силах помочь, но мое сердце с вами. Это больно. Держитесь. Жизнь так быстро меняет свои планы. Давайте ценить тех, кто любит и каждую минуту дорожить. Мои соболезнования. Мы с вами".

Алена Хмельницкая: "Кемерово… страшная беда! Трагедия! Погибло столько людей,детей… Господи, ну как же так? Нет слов… Скорбим с вами!"

Алла Довлатова: "Господи! Уже не плачу! Уже рыдаю! Сколько же несчастья ещё обрушится на людей в этой стране! Что же мы так облагались! Опять погибли маленькие и беззащитные деточки… Или мы все идиоты??? Или мы всей страной живем не правильно??? Почему 11-летние детишки пошли в кино и погибли в пожаре??? Почему??? Чем же мы тебя так прогневали? Господи!!!"

Пожар в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Согласно предварительным данным, очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагались кинотеатр и детские игровые зоны. Погибли более 60 человек.

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