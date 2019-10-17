Звонок строителя обошелся жителю Карелии в 15 тысяч рублей

Новости по теме
Загрузка...
В полицию Костомукши обратился 59-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина обнаружил, что его банковский счет уменьшился на 15 тысяч рублей, хотя он не совершал покупок и не снимал деньги с карты.
Полицейские выяснили, что незадолго до этого мужчина нанял двух работников для заливки фундамента. Один из них одолжил телефон и перевел деньги на счет своего друга. Тот, в свою очередь, обналичил похищенную сумму.
Подозреваемый – 21-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.10.2019, 15:16
10.10.2019, 00:18
13.10.2019, 13:38
10.10.2019, 08:05
16.10.2019, 17:43
Аналитика
16.10.2019 17:00
Обществоведение
"Столице на Онего" стали известны дела "петрозаводского маньяка", за которые его можно было задержать до убийств двух девушек.
16.10.2019 15:45
15.10.2019 12:36
14.10.2019 17:06
10.10.2019 00:18
Чтиво
07.10.2019 13:18
Личное мнение
Фельдшер Больницы скорой медицинской помощи Ольга Чайка рассказала о последствиях "итальянской забастовки", в которой с 15 сентября участвуют медики учреждения.
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
26.09.2019 08:28
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии