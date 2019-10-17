Звонок строителя обошелся жителю Карелии в 15 тысяч рублей

В полицию Костомукши обратился 59-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина обнаружил, что его банковский счет уменьшился на 15 тысяч рублей, хотя он не совершал покупок и не снимал деньги с карты.

Полицейские выяснили, что незадолго до этого мужчина нанял двух работников для заливки фундамента. Один из них одолжил телефон и перевел деньги на счет своего друга. Тот, в свою очередь, обналичил похищенную сумму.



Подозреваемый – 21-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело.