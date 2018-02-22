Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Погода
07:05, 22 Февраля 2018

Прогноз погоды на четверг

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -15 ° …-12 ° 4 м/с З 760 мм.рт.ст. 79%
день Небольшой снег, -12 ° …-11 ° 4 м/с З 760 мм.рт.ст. 73%
вечер Небольшой снег, -16 ° …-13 ° 3 м/с З 760 мм.рт.ст. 81%
ночь Небольшой снег, -17 ° …-16 ° 2 м/с З 759 мм.рт.ст. 83%

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