Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Погода
07:05, 02 Апреля 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 2 апреля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Снегопад, -4 ° …-1 ° 7 м/с В 747 мм.рт.ст. 81%
день Снегопад, -3 ° …+1 ° 8 м/с В 741 мм.рт.ст. 89%
вечер Дождь, +1 ° …+3 ° 5 м/с ЮВ 735 мм.рт.ст. 91%
ночь Небольшой дождь, +1 ° …+2 ° 3 м/с ЮВ 733 мм.рт.ст. 92%

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