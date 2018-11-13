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Новости. Погода
07:05, 13 Ноября 2018

Прогноз погоды на вторник

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, 0 ° 4 м/с Ю 759 мм.рт.ст. 87%
день Снег, 0 ° …+2 ° 5 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 90%
вечер Небольшой снег, +2 ° …+3 ° 4 м/с ЮЗ 753 мм.рт.ст. 92%
ночь Небольшой дождь, +4 ° 3 м/с ЮЗ 754 мм.рт.ст. 93%
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