Прогноз погоды на вторник

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, 0 °
|4 м/с
|Ю
|759 мм.рт.ст.
|87%
|день
|Снег, 0 ° …+2 °
|5 м/с
|Ю
|755 мм.рт.ст.
|90%
|вечер
|Небольшой снег, +2 ° …+3 °
|4 м/с
|ЮЗ
|753 мм.рт.ст.
|92%
|ночь
|Небольшой дождь, +4 °
|3 м/с
|ЮЗ
|754 мм.рт.ст.
|93%
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