Погода в Петрозаводске сегодня, 21 ноября

Детский омбудсмен Карелии против оптимизации, но избегает публично излагать свою позицию.

Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.

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