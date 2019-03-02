Погода в Петрозаводске сегодня, 2 марта

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -10 ° …-7 °
|4 м/с
|ЮЗ
|742 мм.рт.ст.
|82%
|день
|Небольшой снег, -6 ° …-3 °
|4 м/с
|ЮЗ
|740 мм.рт.ст.
|80%
|вечер
|Снег, -4 ° …-3 °
|6 м/с
|Ю
|739 мм.рт.ст.
|86%
|ночь
|Небольшой снег, -5 ° …-4 °
|3 м/с
|Ю
|738 мм.рт.ст.
|88%
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