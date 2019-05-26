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Новости. Погода
07:05, 26 Мая 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 26 мая

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой дождь, +8 ° …+12 ° 4 м/с ЮЗ 743 мм.рт.ст. 83%
день Пасмурно, +12 ° …+14 ° 4 м/с З 745 мм.рт.ст. 64%
вечер Облачно с прояснениями, +10 ° …+14 ° 3 м/с ЮЗ 744 мм.рт.ст. 69%
ночь Небольшой дождь, +8 ° …+9 ° 2 м/с Ю 744 мм.рт.ст. 90%
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