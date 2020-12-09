40 млн рублей на помощь больным диабетом: парламент Карелии принимает пакет важных поправок в бюджет 2021 года

Депутаты на заседании Законодательного Собрания республики рассматривают поправки в проект бюджета Карелии на 2021 год.

"Условия, в которых формировался проект бюджета на 2021 год, по объективным обстоятельствам кардинально отличаются от тех, в каких мы принимали бюджет в прошлом году. Поэтому, учитывая сложность ситуации, я еще раз повторяю, что все поправки и изменения в бюджет Карелии в первую очередь должны быть направлены на обеспечение жизнедеятельности республики и поддержку наших земляков. Это должны быть абсолютно конкретные цели и конкретные суммы в строгом соответствии с финансовыми возможностями республики. Такой позиции, уверен, мы будем придерживаться и в дальнейшей работе над бюджетом", - отметил спикер парламента Элиссан Шандалович.

Законодательное собрание поддержало ряд важных поправок, подготовленных парламентариями. Так, 40 млн рублей будет направлено на помощь больным диабетом, 20 млн рублей – на строительство дороги в Кеми, 30 млн рублей – на ремонт дороги в Питкяранте, более 35 млн рублей - на проектирование, строительство и реконструкцию очистных сооружений в районах Карелии, 10 млн рублей - дополнительно на поддержку органов местного самоуправления. Кроме этого, 18,4 млн рублей выделят на разработку проектно-сметной документации для обеспечения объектами транспортной и инженерной инфраструктуры земельных участков под компактную жилищную застройку в Сортавальском районе.

Парламентарии также приняли поправку главы республики Артура Парфенчикова, которая предусматривает увеличение доходной и расходной частей бюджета на 5,4 млрд рублей за счет дополнительной федеральной поддержки. Таким образом, доходы бюджета республики прогнозируются в объеме 51 млрд рублей, расходы - 55,7 млрд рублей, дефицит - 4,7 млрд рублей. Целевые средства предусмотрены на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников 1-4 классов, доплаты за классное руководство, предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет и региональных социальных доплат к пенсиям, региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения и другие приоритетные направления.