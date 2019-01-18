"Стратегия развития Карелии не производит впечатления"

Стратегия социально-экономического развития Карелии до 2030 года не производит впечатления действительно прорывного документа, считает политолог Олег Реут.

29 декабря 2018 года Артур Парфенчиков подписал распоряжение правительства Республики Карелия, которым была утверждена Стратегия социально-экономического развития региона на период до 2030 года.

Несколько удивляет, что обсуждение и редактирование Стратегии проходило кулуарно, без привлечения представителей экспертных сообществ. По имеющейся у автора информации, разработчиком Стратегии выступил коллектив исследователей из московского кампуса РАНХиГС. Взгляд со стороны чувствуется во многих положениях Стратегии.

В целом Стратегия не производит впечатления действительно прорывного документа. Она лишь фиксирует сложившиеся тренды в социально-экономическом развитии региона и исходит из того, что выявленные тенденции будут в той или иной степени продолжаться ближайшие двенадцать лет.

Подробнее читайте в материале политолога Олега Реута "Прорыва не обещают".