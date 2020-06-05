Работник, посвятивший 43 года "сердцу" электрических сетей Петрозаводска, отметил юбилей

Оперативно-диспетчерская служба АО "ОРЭС - Петрозаводск" является сердцем предприятия.

От слаженной и своевременной работы ее сотрудников зависит надежное энергоснабжение и комфортные условия жизни практически всех жителей и предприятий города. Такие специалисты всегда находятся на передовой и "под напряжением". Более 40 лет оперативно-диспетчерской службе Петрозаводска посвятил Василий Алексеевич Пестиенко, последние 10 – был ее руководителем. Символично, что в год 110-летнего дня рождения родного предприятия свой 70-летний Юбилей отметил и заслуженный работник городских электрических сетей.

Работа в оперативно-диспетчерской службе электрических сетей требует определенных качеств характера у сотрудников, ведь "оперативная" – означает "немедленная". Это и выносливость, и вдумчивость, и умение учиться новому. Именно таким человеком и является Василий Алексеевич. А еще, как руководитель, он очень принципиальный, грамотный и требовательный, однако, по словам его бывших коллег, всегда был готов прийти на помощь или выйти на работу в свой законный выходной день. "За работу он горел!", – так многие говорят в АО "ОРЭС-Петрозаводск" про Пестиенко.

За 43 года службы в электрических сетях Петрозаводска Василий Алексеевич внес значительный вклад в развитие электроэнергетики города. Именно по его инициативе были внедрены в действие указатели токов короткого замыкания на кабельных и воздушных линиях по 6 и 10 кВ, ускоряющие процесс восстановления энергоснабжения потребителей Петрозаводска после технологических повреждений. Такие приборы в совокупности с остальным дополнительным оборудованием - отключающими устройствами токов короткого замыкания и приборами определения однофазного тока короткого замыкания, дают возможность оперативно-выездным бригадам электромонтеров быстрее определить место повреждения на электрических сетях.

Кроме этого, Василий Алексеевич также организовал и разработал аварийные схемы электроснабжения для работы в диспетчерской службе. Созданные им алгоритмы действий для диспетчеров до сих пор помогают избежать лишних ошибок при стрессовых ситуациях и ускоряют процесс подачи энергоресурса потребителям города.

В трудовой книжке Василия Алексеевича Пестиенко насчитывается 42 записи о награждениях и поощрениях за профессиональное мастерство и высокие производственные показатели, в том числе и от Государственного комитета Республики Карелия по реформированию ЖКХ в 2008 и 2010 годах. Василий Алексеевич оставил после себя высокопрофессиональный и дружный коллектив, который не только продолжает добросовестно исполнять оперативные обязанности, но и часто вспоминает своего бывшего руководителя и желает ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.