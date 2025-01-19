Без малого 4,5 тысячи пациентов: ЦАОП Сортавалы подвел итоги года

В Сортавале Центр амбулаторной онкологической помощи приблизил специализированное лечение к пациентам.

Минздрав Карелии опубликовал на своей странице историю пациентов Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Сортавальской ЦРБ, подчеркнув важность доступности специализированной медицинской помощи в регионе.

Пациентка Надежда Б. поделилась своим опытом: «Благодаря работе центра амбулаторной онкологической помощи мне больше не приходится ездить в Петрозаводск для проведения химиотерапии. Лежать под капельницами удобнее ближе к дому, в Сортавале. Раньше требовалось преодолевать много километров домой после проведённого сеанса и справляться с неприятными побочными эффектами в дороге. Сейчас всё совершенно иначе».

Другая пациентка, Ольга М., рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием: «Услышала страшный диагноз, и, кажется, из-под ног ушла земля. Сейчас заболевание в стадии ремиссии благодаря своевременно начатому лечению и поддержке медицинских работников. Наблюдаюсь у врача-онколога, здесь же прохожу контрольные исследования и не опускаю руки!»

ЦАОП в Сортавале функционирует с 2023 года, будучи организованным в рамках завершившегося в прошлом году нацпроекта «Здравоохранение». Главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов сообщил о достижениях центра за два года:

— Внедрены различные схемы химиотерапии.

— Проводится эндоскопическая диагностика (гастроскопии, колоноскопии под седацией, биопсии).

— Доступны все виды УЗИ, включая УЗИ молочных желёз, маммографию и компьютерную томографию с контрастированием.

— Выполняются мультифокальные биопсии предстательной железы под УЗ-контролем.

— В 2024 году проведено около 300 циклов лекарственного лечения, включая иммуноонкологические препараты.

— Более 70 пациентов полностью прошли лечение в ЦАОП в 2024 году.

— Начали выполняться эндоскопические удаления полипов.

Отмечается, что в прошлом году специалисты ЦАОП приняли 4337 пациентов. Врач-уролог выполнил 45 биопсий простаты, а врачи-эндоскописты — 1610 эндоскопических исследований.

С 2025 года задачи по развитию онкологической службы будут продолжены в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России.