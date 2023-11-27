Горячая линия 122 доказала свою эффективность, заявил глава Минздрава Карелии

В марте текущего года зафиксировали самое большое число обращений.

Горячая линия 122 уже давно доказала свою эффективность, уверен глава Минздрава Карелии. «Как показала практика, это очень удобный сервис для граждан», — написал в личном профиле Михаил Охлопков.

По его словам, с 1 января 2023 года на линию поступило 10 289 звонков. Самое большое число обращений зафиксировали в марте — 3 641, а самое маленькое — 848 — в августе.





Больше всего жителей республики интересовали вопросы, связанные с записью на анализы, тестированием на ковид, получением результатов обследований, а также записью на вакцинацию и на прием к врачу.



«Сейчас мы внедряем новый сервис на базе линии 122 — „электронную регистратуру“. Тестирование уже прошли 2, 3 4 городские поликлиники, в ближайшее время тестирование завершится в Городской поликлинике № 1», — сообщил Михаил Охлопков.



Министр также поблагодарил студентов петрозаводского базового медицинского колледжа за помощь в работе колл-центра.