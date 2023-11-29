В пятницу Карелия простится с погибшим на СВО бойцом

В Лахденпохском районе Карелии простятся с Кулецким Игорем Павловичем.
Как рассказали нашему изданию власти Лахденпохского района, Игорь Павлович Кулецкий, 1987 года рождения, погиб 7 ноября в ходе проведении специальной военной операции.
Траурная церемония прощания с Игорем Павловичем пройдет в пятницу, 1 декабря, в 12.00 часов у храма Илии Пророка.
«Игорь Кулецкий отдал свою жизнь за Родину. Простимся с бойцом завтра. Вечная память нашему воину!» — написали в официальном паблике Лахденпохского района.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание