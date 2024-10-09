Ремонт Пименовского моста в Петрозаводске продолжается и по выходным

О ходе работ рассказала глава города Инна Колыхматова.
В выходные работы на Пименовском мосту в Петрозаводске не прерываются, сообщила в личном профиле глава города Инна Колыхматова.
Градоначальница отметила, что получает регулярные доклады о ходе работ на объекте.
На одной стороне моста уже уложен брус, наносят гидроизоляцию, укладывают доски. Завтра она будет готова для укладки асфальта. Приступили ко второй стороне
— рассказала мэр карельской столицы.
Напомним, депутат Петросовета обратился к мэру Петрозаводска, чтобы разобраться в ситуации с «немыслимыми пробками».
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