Ремонт Пименовского моста в Петрозаводске продолжается и по выходным

О ходе работ рассказала глава города Инна Колыхматова.

В выходные работы на Пименовском мосту в Петрозаводске не прерываются, сообщила в личном профиле глава города Инна Колыхматова.

Градоначальница отметила, что получает регулярные доклады о ходе работ на объекте.

На одной стороне моста уже уложен брус, наносят гидроизоляцию, укладывают доски. Завтра она будет готова для укладки асфальта. Приступили ко второй стороне

— рассказала мэр карельской столицы.

Напомним, депутат Петросовета обратился к мэру Петрозаводска, чтобы разобраться в ситуации с «немыслимыми пробками».