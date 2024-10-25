Мошенническая уловка с проверкой счетчиков продолжает вводить в заблуждение жителей Карелии

Житель Прионежского района потерял доступ к аккаунту Госуслуг после необычного звонка.

В полицию Прионежского района обратился местный житель, который потерял доступ к аккаунту Госуслуг после необычного звонка. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Как рассказал мужчина, с ним связался незнакомец, представился сотрудником энергетической компании и заявил о необходимости проверить электросчетчик. Для этой цели нужно было оформить специальную заявку. Сделать это можно было сразу по телефону, требовался лишь код из смс.

На телефон жителя республики поступило два сообщения с кодами и подписью «Не сообщайте никому!», однако он, не обратив внимания на предупреждение, озвучил нужные цифры.

Спустя несколько минут все тот же «сотрудник» позвонил снова и объяснил, что электронное письмо с договором отправлено заявителю на почту. Вместо него в электронном почтовом ящике оказалось сообщение якобы от Госуслуг о подозрительной активности. Там же был указан номер телефона «службы поддержки».

Мужчина набрал его и узнал, что аккаунт взломан. Чтобы помочь в трудной ситуации, ему продиктовали цифры номера сотрудника Центробанка.

На звонок в мессенджере ответила женщина. Она стала якобы искать информацию о кредитах заявителя. В ходе разговора на экране смартфона высветилось шесть смс с кодами. Скриншот, на котором были указаны нужные цифры, мужчина переслал неизвестной.

Вскоре после этого он понял, что его обманывают. Чуть позже мужчина обратил внимание на то, что коды были от разных отправителей — в наименовании каждого из них содержались названия микрофинансовых организаций.

По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются иные обстоятельства произошедшего. Есть вероятность, что заявитель мог понести денежные потери или стать обладателем кредитных обязательств.

Как отметили в карельском МВД, новая мошенническая уловка с заменой или проверкой электросчетчиков продолжает вводить в заблуждение жителей республики.

«Помните о том, что при общении с неизвестными лицами по телефону нельзя сообщать персональные данные, коды из смс и иные сведения. Информацией могут воспользоваться злоумышленники. Будьте бдительны», — призвали в источнике.