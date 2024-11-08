В петрозаводском транспортном паблике прокомментировали возможное повышение пассажирских тарифов

Похоже, СМИ, которые сообщают о скором повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки, несколько опережают события.

Как рассказали в паблике Петрозаводск транспортный - все расписания, СМИ, которые сообщают о том, что с 1 декабря 2024 года повысятся тарифы на грузовые и пассажирские перевозки, похоже, несколько опережают события. Многие издания информируют, что пока что это лишь проект постановления Правительства России, подготовленный ФАС.

Однако сомнений в том, что именно этот проект в итоге и будет принят, практически нет, завили в сообществе.

Издание «Коммерсант» сообщило о подорожании именно грузовых перевозок на 13,8%, с «точечной» индексацией отдельных грузовых тарифов (на перевозки контейнеров, на порожний пробег и прочее).

Что же касается планируемого роста пассажирских тарифов, то сообщается, что они должны вырасти на 11,6% в плацкартных и общих вагонах, то есть в «регулируемом» сегменте пасс. ж/д перевозок.



Что же касается «нерегулируемого» сегмента — купейных вагонов, а также вагонов СВ и «люкс», то сообщается, что стоимость проезда в купе, СВ и «люксах» поднимется на те же 11,6% своим собственным решением ОАО «ФПК».

Но это решение ОАО «ФПК» будет касаться только поездов, в которых на проезд в вагонах купе, СВ и «люкс» не применяется система «динамического ценообразования» (когда чем раньше билет куплен и/или чем больше свободных мест осталось в поезде — тем билет дешевле, и наоборот).

А таких поездов, с постоянной стоимостью проезда в купе, осталось очень и очень мало. Через Петрозаводск проходит лишь один такой поезд — «Мурманск — Минск», да и тот является международным и формируется в Беларуси.

В поездах же, где применяется система «динамического ценообразования» (а это все остальные поезда, идущие через Петрозаводск, в том числе и «летние»/«южные» поезда), стоимость проезда в купе, СВ и «люксах» по-прежнему будет регулироваться той самой системой

— написали в паблике.