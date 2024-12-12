В Карелии ушла из жизни Надежда Рыжова

Надежда Геннадьевна замещала должности государственной службы в Министерстве природных ресурсов и экологии республики.

На 58-м году ушла из жизни Надежда Геннадьевна Рыжова, сообщили в паблике Минприроды Карелии.



Надежда Геннадьевна замещала должности государственной службы в Государственной налоговой инспекции республики, региональном Министерстве финансов, администрации главы Карелии и в Министерстве природных ресурсов и экологии республики.

«Благодаря своему профессиональному опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам пользовалась заслуженным уважением и авторитетом среди коллег», — написали в источнике.



«Мы выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Надежды Геннадьевны. Светлая память о ней и благодарность за ее труды навсегда сохранится в наших сердцах», —добавили в сообществе.