Около 80% петрозаводчан удовлетворены услугами ЖКХ

Деятельностью АО «ПКС-Водоканал» довольны 73,5% процентов петрозаводчан.

Это больше, чем удовлетворенных качеством коммунальных услуг россиян по стране в среднем. По данным ВЦИОМ услугами ЖКХ довольны лишь 60% жителей России.

Стоит отметить, что коммунальными услугами петрозаводчане удовлетворены чаще, чем жилищными: лучше всего, по мнению жителей, осуществляются услуги по отоплению и горячему водоснабжению, хуже всего – уборка и благоустройство территории вокруг домов, их в антирейтинге отметили 26% опрашиваемых, приблизительно столько же (24%) горожан отметили плохое качество услуг по вывозу мусора. Положительно качество водоснабжения и водоотведения своего дома оценивают 83,2% жителей Петрозаводска.

В месяц Центр Единого Обслуживания «РКС-Петрозаводск» очно принимает около 3 тысяч человек, колл-центр – 10 тысяч звонков. По результатам исследования большинство петрозаводчан (64,3%), которые лично обращались в ЦЕО, устраивают созданные там для общения с населением условия: на «отлично» оценили работу ЦЕО 11,4%, на «хорошо» – 27,9%, удовлетворительно – 25%, неудовлетворительно –14,3% и затруднились ответить 21,4% респондентов.

Опрос проводил Фонд «Новое измерение» в октябре этого года, участие в нем приняли 400 человек из разных районов Петрозаводска.