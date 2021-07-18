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«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета

Новости. Происшествия
11:11, 19 Июля 2021
фото: Кадр из видео

В Сети появилось видео, снятого с патрульного самолета над горящими лесами у поселка Найстенъярви.

В паблике «Суоярвское лесничество» выложили видео страшного пожара у поселка Найстенъярви.

«Вот такой ад творился вчера (18 июля — Прим. ред.) около поселка Найстенъярви. Работники АО «Запкареллес», МРСК, ООО «Форест Тревел», пожарные, добровольцы, волонтеры, местные жители, 2 пожарных поезда, лесная охрана, Карельский центр, МЧС ничего не смогли поделать с разбушевавшейся стихией. Сильный ветер дул в направлении поселка, и после обеда ситуация вышла из-под контроля. Патрульный самолет передал по радиостанции: «Эвакуируйте людей из поселков срочно!!!» — комментируют видео в паблике.

Напомним, 18 июля население поселка Настенъярви, к границам которого подошел лесной пожар, эвакуировали в пункты временного размещения. В МЧС подтвердили, что огонь перекинулся на неэксплуатируемые хозяйственные постройки вблизи поселка. Сообщения в соцсетях о якобы загоревшихся железнодорожной станции и жилых домах не подтверждаются.

Для тушения пожара привлечено 94 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 2 единицы техники, а также беспилотники для мониторинга лесопожарной обстановки.

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