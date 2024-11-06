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Администрация округа Карелии, где стая собак напала на девочку, предложила внести изменения в закон о бездомных животных

Новости. Общество
19:05, 05 Ноября 2024
фото: © Marina Andreichenko / istockphoto

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Внести изменения в законодательство предложили из-за нападений собак на людей.

В Сегеже зафиксировали случай нападения собак. К огромному сожалению, не первый в Сегеже, не первый в округе, не первый в республике, написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Сегежского округа Марина Гусева.

Безнадзорные животные напугали и покусали 13-летнюю девочку в районе Лесокультурной улицы. Ребенку была оказана медицинская помощь, сейчас девочка дома с родителями.
По словам Марины Гусевой, информацию также передали в полицию для принятия мер.

Специалисты отдела ГО и ЧС администрации ищут агрессивных собак.

Как отметила глава округа, все меры, предусмотренные Законом «Об ответственном обращении с животными», администрация округа неукоснительно соблюдает: отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в среду обитания, если во время нахождения животного в пункте временного размещения не нашлись хозяева и животное не проявляет агрессии.

Усыпление животного применяется только тогда, когда у собаки  несовместимая с жизнью болезнь. В других случаях умерщвлять животных запрещено законом. По отношению к животным это гуманно, подчеркнула глава Сегежи.

Так, в текущем году общая сумма на указанные мероприятия с животными составила 1 млн 555 тысяч рублей. Ветеринарные процедуры прошли 59 собак, 46 из них были отпущены на улицу, 13 собак обрели новых хозяев, сообщила Марина Гусева.

«Сегодня вполне миролюбивое животное, попадая в стаю, завтра может проявить немотивированную агрессию», — отметила глава округа.

Учитывая случаи нападений собак на людей, вывод о необходимости менять законодательство напрашивается сам собой, написала Гусева. Вопрос внесения изменений в закон поднимается повсеместно. Администрация округа направила в Минсельхоз Карелии обращение по внесению предложений об изменении законодательства в сфере отлова безнадзорных животных.

Ранее сообщалось, что глава Следкома России поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи собак на девочку в Сегеже. 

 
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