Администрация Петрозаводска показала, как иллюминированы самые красивые витрины и окна (ФОТО)

Администрация Петрозаводска опубликовала фотографии витрин и окон городских зданий, претендующих на победу в конкурсе новогодней иллюминации.
По сообщению пресс-службы мэрии, в конкурсе "Волшебный свет. Петрозаводск - 2021" участвует более 70 объектов: окна, входные зоны, фасады зданий и прилегающие к ним территории.
Голосование за лучшие работы продлится до 13 января. Сделать свой выбор можно на странице проекта.
Для участия в определении победителей необходимо состоять в официальной группе администрации ВКонтакте.
Авторов лучших новогодних композиций объявят 30 января. Их отметят дипломами и памятными подарками.
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