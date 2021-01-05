Администрация Петрозаводска показала, как иллюминированы самые красивые витрины и окна (ФОТО)

Администрация Петрозаводска опубликовала фотографии витрин и окон городских зданий, претендующих на победу в конкурсе новогодней иллюминации.

По сообщению пресс-службы мэрии, в конкурсе "Волшебный свет. Петрозаводск - 2021" участвует более 70 объектов: окна, входные зоны, фасады зданий и прилегающие к ним территории.

Голосование за лучшие работы продлится до 13 января. Сделать свой выбор можно на странице проекта.

Для участия в определении победителей необходимо состоять в официальной группе администрации ВКонтакте.

Авторов лучших новогодних композиций объявят 30 января. Их отметят дипломами и памятными подарками.