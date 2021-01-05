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Администрация Петрозаводска показала, как иллюминированы самые красивые витрины и окна (ФОТО)

Новости. Общество
14:14, 05 Января 2021
фото: сайт администрации Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска опубликовала фотографии витрин и окон городских зданий, претендующих на победу в конкурсе новогодней иллюминации.

По сообщению пресс-службы мэрии, в конкурсе "Волшебный свет. Петрозаводск - 2021" участвует более 70 объектов: окна, входные зоны, фасады зданий и прилегающие к ним территории.

Голосование за лучшие работы продлится до 13 января. Сделать свой выбор можно на странице проекта.

Для участия в определении победителей необходимо состоять в официальной группе администрации ВКонтакте.

Авторов лучших новогодних композиций объявят 30 января. Их отметят дипломами и памятными подарками. 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2021-01-05 15:52:58
Приятно глазу. Вечнонедовольная шелупонь злобно шипит в кустах
Njkdez
2021-01-05 15:46:53
Когда подружка предположительно ничего хорошего не может сделать для города, например почистить своевременно дороги, тротуары только и остается фоточки выкладывать как жители города самостоятельно делают красоту. Лестницу за 15 мильонов и то не способны по уму сделать понимаешь? В январе плитку тротуарную подлатали, заштопали, экс депутат матвеев лестницу видел?
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