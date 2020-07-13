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Администрация района в Карелии заплатит за укус ребенка бездомным псом

Новости. Общество
11:20, 14 Июля 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Ребенок, пострадавший от укуса безнадзорной собаки, получит компенсацию морального вреда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района провела проверку по факту причинения вреда здоровью ребенка вследствие укуса бездомной собаки в Сегеже. Было установлено, что администрация района, на которую возложены полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных, исполняла их ненадлежащим образом. Это и привело к нападению бродячей собаки в декабре 2019 года на гулявшего во дворе жилого дома 10-летнего мальчика. В результате нападения ребенок получил укушенную рану лица, сообщили в прокуратуре.

По итогам проверки прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением.

Сегежский городской суд иск прокурора удовлетворил. Бездействие администрации Сегежского муниципального района, выразившееся в ненадлежащем исполнении полномочий по организации отлова безнадзорных животных, признано незаконным. В пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее стая собак с желтыми клеймами нападала на детей в одном из городов Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-14 12:49:47
Странное время, куда идти никто не знает. Поводыря тоже нет.
Есть собаки и коты условно домашние. Без регистрации на дому владельцев. Без оплаты коммунальных услуг и без документов.
На улице владельцы не убирают отходы за ними. Прохожие вляпываются в их экскременты. Бездомные вроде бы совсем не имеют право на существование. Отловленные в приюты - тоже. Кормить нечем. Содержать зачем? Утилизировать бесчеловечно. Что делать? Никто не знает.
Олег
2020-07-14 12:22:11
С собаками беда....надо быть внимательней, газовый балончик с собой носить....
Неравнодушный
2020-07-14 11:34:00
Бездомные собаки - как совесть, никуда от них не деться. Выкинул животинку пинком под зад на улицу, а потом она твоих же детей или детей твоих знакомых покусает.
Гость
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