Администрация района в Карелии заплатит за укус ребенка бездомным псом

Ребенок, пострадавший от укуса безнадзорной собаки, получит компенсацию морального вреда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района провела проверку по факту причинения вреда здоровью ребенка вследствие укуса бездомной собаки в Сегеже. Было установлено, что администрация района, на которую возложены полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных, исполняла их ненадлежащим образом. Это и привело к нападению бродячей собаки в декабре 2019 года на гулявшего во дворе жилого дома 10-летнего мальчика. В результате нападения ребенок получил укушенную рану лица, сообщили в прокуратуре.

По итогам проверки прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением.

Сегежский городской суд иск прокурора удовлетворил. Бездействие администрации Сегежского муниципального района, выразившееся в ненадлежащем исполнении полномочий по организации отлова безнадзорных животных, признано незаконным. В пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее стая собак с желтыми клеймами нападала на детей в одном из городов Карелии.