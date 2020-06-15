Администрация собирает красивые снимки Петрозаводска ко Дню города

Все желающие могут поделиться яркими и впечатляющими видами города, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 27 июня карельская столица отметит 317-й День рождения.

В преддверии Дня города администрация Петрозаводска открыла фотоальбом "Красивый Петрозаводск". Все желающие могут добавить в него снимки ярких и впечатляющих видов города.

Сегодня в альбоме уже более 70 кадров зимнего и летнего Петрозаводска, закатов и рассветов, Онежской набережной, парков и скверов.

Поделиться своими любимыми видами Петрозаводска можно до 17 часов 26 июня. Лучшие фотографии будут опубликованы в группе Администрации в социальной сети "ВКонтакте" в День города 27 июня.