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Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к суду

Новости. Общество
23:30, 28 Июля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Адвокат Эльман Пашаев рассказал, в каком состоянии его подзащитный подходит к суду по делу о смертельном ДТП.

Совсем немного времени осталось до начала слушаний по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова. Первое заседание в Пресненском суде столицы должно состояться уже завтра, однако, по просьбе адвокатов актера оно будет перенесено на начало августа – из-за невозможности их присутствия в Москве в этот день, пишет "СтарХит".

За все время пребывания под домашним арестом Ефремов ни разу не нарушил правила – общался только со своими юристами и родственниками, не использовал средства связи. Все контролировалось специальным электронным браслетом. По словам адвоката Эльмана Пашаева, Михаил Олегович по-прежнему тяжело переживает ситуацию и готов к любому вердикту суда.

"Видно, что он устал от всего и хочет, чтобы процесс поскорее закончился, – рассказал "СтарХиту" адвокат. – Какой бы приговор ни был. Как себя вести на заседании, что говорить, естественно, Михаил знает – я ему все объяснил. Это моя профессиональная обязанность. Но у него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения"

Сейчас рядом с актером находится его супруга Софья, приезжают младшие дети. Сам Михаил, чтобы как-то отвлечься от происходящего, смотрит спортивные каналы, много читает.

"Софья – большая молодец, очень достойная женщина, держится, – продолжает Эльман Пашаев. – Не знаю, собирается ли она или кто-то из родных Ефремова присутствовать на суде. Но скорее всего я попрошу супругу не приезжать. Какой смысл? Мне в принципе не нравится, когда кто-то заходит на мои заседания. Близкие ведь помешают и Михаилу в первую очередь. Живой же человек, переживает. Для него и для меня будет проще, если он будет один. Мы, адвокаты Пашаев и Шаргородская, окажем ему достаточную поддержку".

Также юрист отметил, что рассмотрение дела скорее всего продлится порядка двух месяцев, и будет напрямую зависеть от загруженности суда.

Напомним, по версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". 

Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".

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