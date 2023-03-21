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Адвокат главы Минсельхоза Карелии Лабинова, арестованного по обвинению во взяточничестве, обжаловал его арест

Новости. Общество
06:40, 22 Марта 2023
фото: Ирина Меркова/"Столица на Онего"

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Адвокат по назначению Дмитрий Кушнир, защищающий обвиняемого в получении взятки в 10 млн рублей министра сельского и рыбного хозяйства Владимира Лабинова, подал апелляционную жалобу на его арест в Верховный суд Карелии.

Этот факт журналисту «Столицы на Онего» подтвердил сам Дмитрий Кушнир. Он сообщил, что в апелляционной жалобе просит отменить решение Петрозаводского горсуда, 16 марта арестовавшего Владимира Лабинова до 14 мая включительно.

Напомним, 16 марта, судья Петрозаводского городского суда Елена Семичева после плуторачасового пребывания в совещательной комнате вынесла решение о заключении под стражу на два месяца, до 14 мая включительно, главу Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Защищает Владимира Лабинова адвокат по назначению Дмитрий Кушнир. Он заявлял ходатайство о домашнем аресте, но судья его отклонила.

Прокурором в заседании выступил Дмитрий Егоров.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год министр сельского и рыбного хозяйства Карелии, действуя через посредника, получил взятку в сумме 10 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение незаконных действий, в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов задержан по подозрению в получении взятки. В связи с чем глава Карелии Артур Парфенчиков дал комментарий, выразив сожаление и сказав, что для республики будет большой потерей, если вице-премьеру правительства Лабинову предъявят обвинение в противоправных действиях. 

Подробнее об уголовном деле в отношении Лабинова рассказали в МВД Карелии.

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