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Адвокат Ямчитский обжаловал приговор бывшему замруководителя ИК-9 Ковалеву, осужденному за избиение заключенного

Новости. Общество
10:28, 06 Марта 2023
фото: © «Столица на Онего»

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Сторона защиты бывшего заместителя руководителя исправительной колонии №9 Ивана Ковалева, осужденного за избиение заключенного, обжаловала приговор судьи Петрозаводского горсуда Александра Меркова.

Как сообщил адвокат Михаил Ямчитский, 3 марта, сторона защиты бывшего заместителя руководителя исправительной колонии №9 Ивана Ковалева, признанного виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговоренного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, обжаловала приговор в Верховный суд Карелии.

Отметим, что для подачи апелляции на приговор законом был определен 10-дневный срок.

Своим правом на оспаривание приговора Ивану Савельеву, экс-руководителю ИК №9, так же осужденному за избиение заключенного и приговоренному к 7 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, его адвокаты — Михаил Шогин и Артур Климук воспользовались в тот же день, 16 февраля.

Напомним, 16 февраля в Петрозаводском городском суде судья Александр Мерков поставил точку в уголовном деле экс-начальника ИК № 9 строгого режима Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия, при говорив их к 7  годам колонии общего режима. 

Осужденных взяли под стражу в зале суда. Отметим, что вину свою они так и не признали.

Ранее, 19 января, в ходе прений гособвинитель Наталья Силкина попросила суд назначить экс-руководителю колонии №9 Ивану Савельеву и его заместителю Ивану Ковалеву по 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, уголовное дело экс-начальника ИК № 9 строгого режима Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева рассматривал заместитель председателя петрозаводского городского суда Александр Мерков.


Иван Ковалев. Фото: © УФСИН РФ по РК

Оба майора внутренней службы УФСИН Карелии Следкомом республики обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия. А именно, в избиении признанного потерпевшим 45-летнего гражданина Таджикистана Абдували Насруллоева. Как прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении, в 2012 году Насруллоев был осужден в Москве по статье 228 ч.3 Уголовного Кодекса: Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере, и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. После вступления приговора в законную силу, осужденный Насруллоев был этапирован в петрозаводскую «девятку», где отбывал наказание с 2012 по 2019 годы.

Как ранее мы сообщали, в 2020 году допрошенный вначале в качестве свидетеля у себя на родине, куда он возвратился после освобождения, Насруллоев на скандальной видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9, себя не опознал. А спустя четыре с лишним месяца, во время второго допроса в качестве потерпевшего, дал противоположные показания. Отметим, что во время нахождения в «девятке» этот гражданин Таджикистана за различные нарушения неоднократно помещался в штрафной изолятор, содержался в отряде со строгими условиями отбывания наказания — СУОН. При этом ни одного из многочисленных взысканий и наказаний Насруллоев не обжаловал.

Это уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году, после появления в СМИ видео, как в одном из помещений колонии двое мужчин в форме сотрудников службы исполнения наказаний руками и ногами избивают осужденного. Этот случай имел место в феврале 2014 года и, по версии следствия, к избиению причастны Иван Савельев и Иван Ковалев, которые тогда являлись соответственно замначальника колонии и старшим оперуполномоченным.

Защищали Ивана Савельева адвокаты Михаил Шогин и Артур Климук, а Ковалева — Михаил Ямчитский. Гособвинителем на процессе была заместитель прокурора Петрозаводска Наталья Силкина.

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