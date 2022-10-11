Адвокат объяснил, почему экс-чиновник, признанный невиновным в трагедии на Сямозере, требует 12 млн

В суде Петрозаводска началось рассмотрение иска бывшего руководителя Управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко, признанного судом невиновным в гибели 14 детей на Сямозере, который просит выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред.

В среду, 16 ноября, в Петрозаводском городском суде состоялось предварительное судебное заседание по иску экс-руководителя карельского Управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко, который просит выплатить ему компенсацию морального вреда в сумме 12 миллионов рублей за 6 лет уголовного преследования. Иск рассматривает судья Юлия Саврук, защищает экс-чиновника адвокат Михаил Ямчитский, ответчиком выступает Минфин Карелии. Третьим лицом является предъявлявшая Коваленко обвинение прокуратура республики.

Адвокат Михаил Ямчитский рассказал «Столице на Онего», почему его подзащитный Анатолий Коваленко заявил именно такую сумму компенсации морального вреда — 12 миллионов рублей.

«Во-первых, серьезное обвинение было предъявлено, во-вторых, в отношении моего подзащитного избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста, это все явилось достоянием гласности — процесс широко освещался в средствах массовой информации. В-третьих, в результате уголовного преследования серьезно было подорвано здоровье моего подзащитного, в результате чего у него была установлена инвалидность», — объяснил Ямчитский.

Ответчик по делу — Минфин России в лице Управления федерального казначейства по Карелии с заявленной суммой не согласился, как и третья сторона — прокуратура республики.

В ходе судебного заседания прокурор Елена Волкова сказала, что размер компенсации морального вреда завышен.

«Я предполагаю, что те доводы, которые изложены в исковом заявлении и в ходе судебного заседания, не подтверждают наличие причинно-следственной связи между незаконным уголовным преследованием истца и ухудшением его состояния здоровья», — заявила Волкова.

Журналистов «ГТРК «Карелия», поинтересовавшихся о величине заявленной суммы компенсации, Анатолий Коваленко отослал к материалам пленума Верховного суда РФ, где обсуждался вопрос о возмещении морального вреда.

Следующее заседание по делу Коваленко состоится в Петрозаводском городском суде 13 декабря, и на нем сторона истца должна будет представить обоснование требуемой суммы.

Напомним трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. В этот день участники детского оздоровительного лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» на трех лодках попали в шторм. Во время похода по озеру лодки, в которых находились 17 детей и 4 взрослых инструктора, перевернулись и затонули. В результате погибли 14 детей.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и ч.3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В конечном итоге бывший директор детского оздоровительного лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» Елена Решетова, не признавшая себя виновной, была приговорена к лишению свободы на срок 9 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Аналогичное наказание суд назначил и ее заместителю Вадиму Виноградову, признавшему свою вину.

Уголовное дело инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в настоящее время рассматривает петрозаводский суд.

Бывшего и действующего руководителей карельского Управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и Людмилу Котович следствие обвиняло в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Гособвинитель, замначальника отдела прокуратуры Карелии Ирина Кириллович просила назначить обоим фигурантам по 6 лет колонии-поселения, а Котович еще и лишить права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Однако вначале судья Александр Смирнов, затем другая судья петрозаводского суда Марина Носова вынесли Коваленко и Котович оправдательный приговор, оставив за ними право на реабилитацию.