Адвокат осужденного за избиение заключенного экс-начальника ИК-9 в Карелии заявил, что приговор нужно отменить

Адвокат Михаил Шогин, защищающий экс-начальника ИК-9 Ивана Савельева, осужденного за избиение осужденного на 7 лет колонии, считает, что такое судебное решение подлежит безусловной отмене.

Известный в Карелии адвокат Михаил Шогин прокомментировал приговор судьи Петрозаводского городского суда, зампредседателя городской судебной инстанции Александра Меркова, приговорившего 16 февраля экс-руководителям колонии №9 Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия, к 7 годам колонии общего режима.

«Ознакомившись с текстом приговора от 16 февраля 2023 года, я уверен, что такое судебное решение подлежит безусловной отмене. Судья в приговоре ссылается на показания тридцати бывших заключенных и признает их достоверными, а показания тридцати сотрудников УФСИН отвергает только на том основании, что они заинтересованы в исходе дела. Очевидно, что одной строчкой перечеркнуть коллективную позицию сотрудников уголовно-исполнительной системы нельзя. Мне непонятно, почему бывшим заключенным доверять можно, а действующим сотрудникам уголовно-исполнительной системы — нельзя. Телесные повреждения должны быть подтверждены доказательствами, таких сведений в материалах указанного уголовного дела нет», — заявил Михаил Шогин.

Отметим, что 16 февраля адвокаты обжаловали приговор экс-руководителям ИК-9 в Карелии Савельеву и Ковалеву, осужденным за избиение заключенного.

Ранее сообщалось, что 16 февраля в Петрозаводском городском суде судья Александр Мерков поставил точку в уголовном деле экс-начальника ИК № 9 строгого режима Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Судья Мерков приговорил экс-начальника ИК № 9 строгого режима Ивана Савельева к 7 годам колонии общего режима. Также к 7 годам колонии общего режима приговорен его бывший заместитель Иван Ковалев.

Осужденных взяли под стражу в зале суда. Отметим, что вину свою они так и не признали.

Напомним, 19 января, в ходе прений гособвинитель Наталья Силкина попросила суд назначить обвиняемым в превышении должностных полномочий с применением насилия экс-руководителю колонии №9 Ивану Савельеву и его заместителю Ивану Ковалеву по 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, уголовное дело экс-начальника ИК № 9 строгого режима Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева рассматривал заместитель председателя петрозаводского городского суда Александр Мерков.

Оба майора внутренней службы УФСИН Карелии Следкомом республики обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия. А именно, в избиении признанного потерпевшим 45-летнего гражданина Таджикистана Абдували Насруллоева. Как прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении, в 2012 году Насруллоев был осужден в Москве по статье 228 ч.3 Уголовного Кодекса: Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере, и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. После вступления приговора в законную силу, осужденный Насруллоев был этапирован в петрозаводскую «девятку», где отбывал наказание с 2012 по 2019 годы.

Как ранее мы сообщали, в 2020 году допрошенный вначале в качестве свидетеля у себя на родине, куда он возвратился после освобождения, Насруллоев на скандальной видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9, себя не опознал. А спустя четыре с лишним месяца, во время второго допроса в качестве потерпевшего, дал противоположные показания. Отметим, что во время нахождения в «девятке» этот гражданин Таджикистана за различные нарушения неоднократно помещался в штрафной изолятор, содержался в отряде со строгими условиями отбывания наказания — СУОН. При этом ни одного из многочисленных взысканий и наказаний Насруллоев не обжаловал.

Это уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году, после появления в СМИ видео, как в одном из помещений колонии двое мужчин в форме сотрудников службы исполнения наказаний руками и ногами избивают осужденного. Этот случай имел место в феврале 2014 года и, по версии следствия, к избиению причастны Иван Савельев и Иван Ковалев, которые тогда являлись соответственно замначальника колонии и старшим оперуполномоченным.

Защищали Ивана Савельева адвокаты Михаил Шогин и Артур Климук, а Ковалева — Михаил Ямчитский. Гособвинителем на процессе была заместитель прокурора Петрозаводска Наталья Силкина.