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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Новости. Общество
23:30, 21 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин
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Уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича требуют возбудить на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.

"Мы настаиваем, чтобы следствие возбудило дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), чтобы в рамках его провести исследования, допросить сокамерников, сотрудников ФСИН, следователя, которому Марцинкевич якобы добровольно дал признательные показания по другому делу, изъять записи камер видеонаблюдения", — цитирует адвоката Алексея Михальчик "Лента.ru" со ссылкой на Ura.ru.

Ранее 21 сентября адвокат обнародовал результаты независимой экспертизы, которая показала, что Тесак с большой вероятностью был убит: раны на шее и гематомы на руках вряд ли он мог нанести себе сам.

"Когда в интернете появилось фото Марцинкевича, оно вызвало вопросы. Мы обратились к авторитетному судебному медику с большим стажем Елене Кучиной. Думаю, у медиков в Челябинске отсутствует возможность анализировать место происшествия. А по фото видно, как располагалось тело. Это дает специалисту дополнительные возможности, чтобы сделать выводы. И вывод Кучиной: версия о самоповреждениях фактически исключена. Это ставит под сомнение версию о суициде", — сказал юрист.

По его словам, 22 сентября в Челябинск вызвали отца Марцинкевича для решения вопроса о выдаче тела сына.

Ранее Михальчик говорил, что перед смертью из Тесака выбивали показания, для этого его посадили в так называемую пресс-хату и заставили признаться в тяжких преступлениях и убийствах.

Напомним, 16 сентября СМИ сообщили о том, что покончил с собой националист Тесак, который должен был отбывать срок в Карелии. Тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере СИЗО в Челябинске, где он временно находился перед дальнейшей пересылкой в Москву. В помещении нашли несколько предсмертных записок. В одной из них говорилось, что мужчина не хочет доставлять неприятностей администрации изолятора и просит передать своей девушке книгу про коммунизм и личный дневник.

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