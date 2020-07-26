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Адвокат спикера горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, арестованного за взятку, обжаловала постановление суда

Новости. Общество
10:37, 27 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Адвокат Елена Аскерова обжаловала постановление Петрозаводского горсуда, арестовавшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взятки более 1,5 млн рублей.

Как сообщила "Столице на Онего" адвокат Елена Аскерова, выступающая в суде защитником спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, она подала апелляцию на решение Петрозаводского городского суда, арестовавшего до 16 сентября ее подзащитного, обвиняемого в получении взятки более 1,5 млн рублей.

"Я обжаловала постановление Петрозаводского городского суда, - сказала Елена Аскерова, - дата заседания в Верховном суде еще не назначена".

Напомним, председатель Петрозаводского горсовета Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля в своем загородном доме в коттеджном поселке "Сосновый бор".

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 млн рублей за решение вопросов связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.

Петрозаводский городской суд арестовал Геннадия Боднарчука до 16 сентября.

Адвокат обвиняемого Елена Аскерова просила суд отпустить своего подзащитного под домашний арест или ЗОД, либо отказать в удовлетворении иска следователей. Но судья Марина Носова сочла, что спикер Петросовета может скрыться от следствия или повлиять на показания свидетелей. Кроме того, отказывая адвокату, суд сослался и на то, что Боднарчук обвиняется в особо тяжком преступлении.

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Комментарии

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Геннадий Яковлевич
2020-07-27 12:09:58
Из за таких вот " деятелей" люди не могут въехать в новые дома ЖК "Черника"! Итак затягиваются сроки сдачи домов , везде мешают "личности", когда будет порядок?
zanoza
2020-07-27 12:08:16
Будет сидеть как миленький,обжаловала она. Ему ещё мало инкрименируют,если капнуть глубже,то вскроется много интересного, не по средствам жил Гена.
кир
2020-07-27 10:40:23
Коллеги. У них один профсоюз.
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