Адвокаты просят Верховный суд Карелии оправдать осужденную за взятку экс-директора стадиона «Спартак»

Адвокаты получившей условный срок за взятку экс-директора стадиона «Спартак» в Петрозаводске, обжаловали приговор.

В апелляционной жалобе адвокаты Юрий Петровский и Владимир Болгов, защищающие бывшего директора стадиона Наталью Цуревскую, обвиняемую в получении взятки, хищении и растрате около 1,5 миллионов рублей, просят ее оправдать.

Адвокаты бывшего директора автономного учреждения Карелии «ЦРС «Спартак» Натальи Цуревской обжаловали вынесенный ей судьей петрозаводского суда Екатериной Хомяковой обвинительный приговор, в Верховный суд Карелии.

Напомним, что 9 ноября суд приговорил обвиняемую в получении взятки, хищении и растрате около 1,5 млн. рублей Цуревскую к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. И так же назначили штраф в 1 миллион 220 тысяч рублей. Кроме того, Цуревской запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

В апелляционной жалобе защитники даже в последнем слове не признавшей свою вину Цуревской, просят Верховный суд республики ее оправдать. С апелляционным представлением в Верховный суд РК обратилась и петрозаводская прокуратура, представитель которой Владимир Луценко просил суд приговорить Цуревскую к 8 годам колонии общего режима. Гособвинение не согласилось с условным сроком для экс-директора стадиона и настаивает на реальном лишении свободы Цуревской.

Как ранее мы сообщали, возглавлявшую центральный республиканский стадион с мая 2015 до сентября 2018 года Цуревскую, карельский Следком обвинил в получении взятки в общей сумме 60 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Деньги, считает следствие, Цуревская получила за оказание содействия в заключении с этой компанией договора по поставке различного оборудования, в частности, специальных тренажеров для инвалидов по федеральной целевой программе.

Подсудимой также вменяется в вину хищение и растрата около 1,5 миллиона рублей. В частности, и об этом говорилось в суде, следствие обвинило Цуревскую в том, что часть денег, которые желающие поиграть на стадионе, например, в теннис и футбол, платили за аренду залов, оставались в ее кармане.

О решении Верховного суда Карелии мы сообщим.