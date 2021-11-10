Обвиняемая в получении взятки экс-директор стадиона "Спартак" в Петрозаводске отделалась "условкой"

Петрозаводский городской суд вынес приговор экс-директору стадиона Наталье Цуревской, обвиняемой в получении взятки, хищении и растрате около 1,5 млн рублей.

Как сообщили в Петрозаводском городском суде, во вторник, 9 ноября, судья Екатерина Хомякова вынесла приговор бывшему руководителю автономного учреждения Карелии «ЦРС «Спартак» Наталье Цуревской.

Суд приговорил экс-директора стадиона к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, а также назначил штраф в 1 млн 220 тысяч рублей. В дополнение к наказанию Цуревской запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Напомним, возглавлявшую центральный республиканский стадион с мая 2015 до сентября 2018 года Цуревскую карельский Следком обвинил в получении взятки в общей сумме 60 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Деньги подозреваема, считает следствие, получила за оказание содействия в заключении с этой компанией договора о поставке различного оборудования, например, специальных тренажеров для инвалидов по федеральной целевой программе.

Подсудимой также вменяется в вину хищение и растрата около 1,5 млн рублей. В частности, и это прозвучало в суде, следствие обвиняет Цуревскую в том, что часть денег, которые желающие поиграть на стадионе, например, в футбол или теннис, платили за аренду залов, оседали в кармане теперь уже экс-директора «Спартака».

При этом сама подсудимая даже в последнем слове вину не признала. Гособвинитель, старший помощник прокурора Петрозаводска Владимир Луценко попросил суд приговорить Наталью Цуревскую, которую защищают адвокаты Юрий Петровский и Владимир Болгов, в восьми годам колонии общего режима.