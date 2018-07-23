Аэропорт "Петрозаводск" принял в 1,6 раза больше пассажиров, чем год назад

Аэропорт "Петрозаводск" в первом полугодии 2018 года принял 50 тыс. пассажиров, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Об этом сообщил Минтранс Карелии со ссылкой на Росавиацию.

"В 2016 году реконструкция позволила увеличить объемы пассажирских перевозок до 15 тысяч человек, в прошлом году - до 30 тысяч, в текущем уже насчитывается 50 тысяч пассажиров", - сообщили в министерстве.

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