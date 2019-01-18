АФК "Система" планирует вложить 2 млрд рублей в туризм Карелии

АФК "Система" намерена принять участие в создании туристического кластера в Карелии: вместе с партнерами она планирует инвестировать в строительство отелей на территории республики, рассказал "Ведомостям" управляющий партнер корпорации Артем Сиразутдинов.

Сумму запланированных инвестиций он не назвал. В ближайшие два года корпорация и партнеры вложат в проекты в этом регионе около 2 млрд руб., рассказал изданию человек, близкий к руководству АФК "Система". Партнеров он не раскрыл. О таких планах корпорации знают также два консультанта, работавших с ее гостиничными проектами, и один из партнеров холдинга.

В Карелии компания видит большой туристический потенциал, региональные власти заинтересованы в увеличении туристического потока, сказал Артем Сиразутдинов. В республике, напоминает он, расположено много уникальных природных и культурных достопримечательностей мирового значения, таких как Валаам и Кижи, национальные парки, есть все условия для развития всесезонного активного отдыха.

Карелия является привлекательным туристическим регионом – расположена в европейской части России сравнительно недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга, что важно для развития туризма, отмечает руководитель отдела гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер. Путешествия по России сегодня популярны, добавляет она, регион богат на разного рода достопримечательности – в основном религиозные и культурно-исторические (Кижи, Валаам, Соловки). Карелия – раскрученное для туризма направление, но называть его массовым пока нельзя, говорит руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова. Она объясняет это сезонностью отдыха в регионе и высокими ценами, к тому же есть проблемы с транспортной доступностью и коммуникациями.

Местный гостиничный рынок рассчитан на оздоровительный туризм и на отдых на природе и представлен небольшими отелями (около 30 номеров), санаториями или гостевыми домиками, добавляет Смирнова. Она считает, что инвестиции в такие проекты более рискованны, чем в аналогичные комплексы крупных городов.