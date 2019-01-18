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Новости. Общество
09:26, 18 Января 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

АФК "Система" планирует вложить 2 млрд рублей в туризм Карелии

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АФК "Система" намерена принять участие в создании туристического кластера в Карелии: вместе с партнерами она планирует инвестировать в строительство отелей на территории республики, рассказал "Ведомостям" управляющий партнер корпорации Артем Сиразутдинов.

Сумму запланированных инвестиций он не назвал. В ближайшие два года корпорация и партнеры вложат в проекты в этом регионе около 2 млрд руб., рассказал изданию человек, близкий к руководству АФК "Система". Партнеров он не раскрыл. О таких планах корпорации знают также два консультанта, работавших с ее гостиничными проектами, и один из партнеров холдинга.

В Карелии компания видит большой туристический потенциал, региональные власти заинтересованы в увеличении туристического потока, сказал Артем Сиразутдинов. В республике, напоминает он, расположено много уникальных природных и культурных достопримечательностей мирового значения, таких как Валаам и Кижи, национальные парки, есть все условия для развития всесезонного активного отдыха.

Карелия является привлекательным туристическим регионом – расположена в европейской части России сравнительно недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга, что важно для развития туризма, отмечает руководитель отдела гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер. Путешествия по России сегодня популярны, добавляет она, регион богат на разного рода достопримечательности – в основном религиозные и культурно-исторические (Кижи, Валаам, Соловки). Карелия – раскрученное для туризма направление, но называть его массовым пока нельзя, говорит руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова. Она объясняет это сезонностью отдыха в регионе и высокими ценами, к тому же есть проблемы с транспортной доступностью и коммуникациями.

Местный гостиничный рынок рассчитан на оздоровительный туризм и на отдых на природе и представлен небольшими отелями (около 30 номеров), санаториями или гостевыми домиками, добавляет Смирнова. Она считает, что инвестиции в такие проекты более рискованны, чем в аналогичные комплексы крупных городов.

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Комментарии

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gaudealis
2019-01-18 11:54:31
Да не надо сюда вбухивать баснословные деньги. Можно просто сделать особую экономическую зону, где разрешены к продаже продукты питания из "санкционного" списка. Уверяю вас, из ближайших регионов России народ потянется к нам в продовольственные шоп-туры :)
Беня
2019-01-18 11:52:14
Такие новости в будущем времени мы регулярно читаем. А кто сможет припомнить новости в прошедшем или настоящем времени, без отсылки в прекрасное далёко к грядущему светлому будущему?
Ну и ГДЕ, забодай его комар, все это?
Изя
2019-01-18 11:39:23
Скоро Парфен асе сдаст и продаст пришлым , остальное передач федералам . Тоже выход , а этот субъект ликвидировать и предать типа Лен. области или Питеру. Вот было бы дело.
эдуард3
2019-01-18 11:25:13
Простили - 7 млрд рублей - одним росчерком пера .когда вся остальная Россия свои долги оплатила!
И в это время, Карелию заставляют возвращать ее меньшие долги, в которые она была вынуждена влезть, чтобы выжить в созданных извне навязанных условиях.
Таким образом говорить о какой либо справедливости не приходится. А где нет справедливости , там сила диктует свою волю. Весь местный Тур бизнес в Карелии будет поставлен на колени и будет служить богатому дяди......
zanoza
2019-01-18 10:58:20
Осталось только туристический бизнес Карелии отдать "инвесторам" и будет полный капец ! Местный туризм будет разорён! Чужаки (пардон, "инвесторы") станут монополистами этого бизнеса и будут диктовать свои условия и цены.
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