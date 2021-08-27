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Актеры Нацтеатра Карелии примут участие в «Крымской театральной осени»

Новости. Культура
14:03, 28 Августа 2021
фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

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В сентябре Нацтеатр Карелии примет участие в Третьем фестивале национальных театров России «Крымская театральная осень».

Группа из Карелии покажет постановку по пьесе современного российского драматурга Алекса Бъёрклунда «Машина едет к морю» на сцене Ялтинского театра им. А. П. Чехова 5 сентября. Об этом информирует Минкульт республики.

«Постановка „Машина едет к морю“ рассказывает о самом главном: мечты должны сбываться, несмотря ни на что. Спектакль, выросший из студенческой работы, высоко оценен театральными критиками», — говорится в пресс-релизе министерства.

Сообщается, что постановка весной этого года стала лауреатом Высшей республиканской премии «Онежская маска» в трех номинациях: «Лучшая мужская роль» (Глеб Германов), «Лучшая мужская роль второго плана» (Дмитрий Иванов), «Дебют» (Денис Никитин). В 2019 году она была признана «Лучшим спектаклем малой формы» на III Северном театральном фестивале (Сыктывкар), в 2018 году — получила специальный приз «За студенческую работу, ставшую полноценным художественным открытием» на II Международном фестивале камерных театров «ОКНА» (Новокузнецк).

Фестиваль пройдет 3–11 сентября при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Республики Крым,  Союза театральных деятелей России (ВТО). Организатор форума — Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Петербург). На мероприятие приедут 8 творческих коллективов, показы и творческие встречи с создателями постановок пройдут в Ялте и Керчи.

Ране сообщалось, как актриса Национального театра спела красивую колыбельную в фильме к 100-летию Карелии.

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