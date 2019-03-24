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Новости. Общество
09:00, 24 Марта 2019
фото: "Нетипичная Питкяранта" (Вконтакте)

Активисты из Карелии предлагают оптимизировать газету за отказ освещать протесты

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В Питкяранте местные активисты предлагают властям рассмотреть вопрос об оптимизации газеты "Новая Ладога" за отказ писать о протестных акциях в районе.

Местные жители обратились к районным депутатам с предложением провести оптимизацию издания "Новая Ладога". Свое обращение активисты опубликовали в группе "Нетипичная Питкяранта" в соцсети "Вконтакте".

"Мы предлагаем районным депутатам на ближайшей сессии рассмотреть вопрос об оптимизации газеты "Новая Ладога". Для начала убрать у них пару страниц и цвет. Конечно, они этого не сделают, не будут экономить на своей бездарной пропаганде, а сэкономят на наших детях, объединив детские сады", - написали активисты.

Общественники из Питкяранты неоднократно проводили акции, целью которых было привлечения внимания представителей власти к проблемам города. В частности, активисты запускали флешмоб против закрытия в городе социальных учреждений, требовали вернуть роддом, рисовали на снегу надпись "Навальный" для ускорения снегоуборочных работ и выходили к зданию мэрии с бутафорскими вилами.

Общественники возмущены тем, что местная пресса не информирует читателей о протестных акциях в Питкяранте.

"Не секрет, что районная газета игнорирует гражданское движение в городе и никак не освещает события, о которых весь год трубит вся республиканская пресса. Местные журналисты "не заметили" никакого протестного движения в городе, а митинг 19 июня, который проигнорировать было уже невозможно, обругали. А ведь он был направлен против закрытия социальных учреждений города......", - пишут активисты и называют некоторые действия местных корреспондентов "журналистким позором и самоцензурой". 

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