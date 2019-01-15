Жители Питкяранты написали на снегу обращение к министру здравоохранения Карелии
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Руководителю Минздрава Карелии Михаилу Охлопкову активисты Питкярантского района написали послания краской на снегу.
Как сообщается в паблике "Нетипичная Питкяранта", сегодня в Питкярантскую больницу должен был приехать новый министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
"Очевидно, с инспекцией и для знакомства с подведомственным хозяйством, - предполагают авторы сообщения, - встречи с гражданами в его планы не входят. Но мы его очень ждем и встречаем приветствиями, которые уже с утра разместили на пути его следования".
Активисты написали на снегу большими красными буквами: Верните роддом.
К вечеру возникли опасения, что министр не приедет, и организаторы флешмоба разместили фото с надписями в Интернете.
Ранее питкярантские активисты написали на городских сугробах слово "навальный" – и уже к вечеру снег был убран.
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