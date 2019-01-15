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Новости. Общество
16:09, 15 Января 2019
фото: паблик "Нетипичная Питкяранта"

Жители Питкяранты написали на снегу обращение к министру здравоохранения Карелии

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Руководителю Минздрава Карелии Михаилу Охлопкову активисты Питкярантского района написали послания краской на снегу.

Как сообщается в паблике "Нетипичная Питкяранта", сегодня в Питкярантскую больницу должен был приехать новый министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.


фото https://vk.com/netipovapyatka

"Очевидно, с инспекцией и для знакомства с подведомственным хозяйством, - предполагают авторы сообщения, - встречи с гражданами в его планы не входят. Но мы его очень ждем и встречаем приветствиями, которые уже с утра разместили на пути его следования".

Активисты написали на снегу большими красными буквами: Верните роддом.

К вечеру возникли опасения, что министр не приедет, и организаторы флешмоба разместили фото с надписями в Интернете.

Ранее питкярантские активисты написали на городских сугробах слово "навальный" – и уже к вечеру снег был убран.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-01-15 17:22:38
Стоимость выявленного у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна имущества почти равна сумме всего конфискованного за два года имущества других чиновников, ставших фигурантами уголовных дел. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. В ходе прокурорской проверки у экс-главы Серпуховского района Подмосковья обнаружили 565 земельных участков, две базы отдыха, дача площадью 17 га и автопарк на 22 автомобиля.
НО ВЫ ПРОДОЛЖАЙТЕ ХОДИТЬ НА ВЫБОРЫ, УБОГИЕ!
однозначно
2019-01-15 17:08:02
Государство выплачивает материнский капитал не для того, чтобы тупые мамочки покупали на него весьма дорогую краску в аэрозольной упаковке и от безделья писАли на сугробах всякую фигню. Если так нравится заниматься покраской - идите работать малярами и штукатурами. Толку больше будет.
Fit G
2019-01-15 18:56:28
однозначно, убейся :) Толку будет больше...
кир2
2019-01-15 16:56:39
Напишите Навальный + Охлопков = дружба на веки . И всё будет или последнего не будет !!!!!!
User
2019-01-15 17:31:21
кир2, странно, на асфальте "Навальный" не писали, но асфальта нет. А если, таки, на остатках асфальта написАть, может он появится (асфальт в смысле)? :)
Внимательный
2019-01-15 16:23:37
Жаль что снег растает скоро.....
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