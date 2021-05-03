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Активный циклон несет в Карелию снег

Новости. Погода
12:15, 04 Мая 2021
фото: Столица на Онего
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В четверг, 6 мая, на территорию Карелии ожидается выход очень активного циклона.

Как сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», ожидается, что он заденет не только самый юг Карелии, а всю территорию республики.

«На юге пройдут сильные дожди с мокрым снегом, в центре и на севере Карелии сильные снегопады и метели, а так же формирование ощутимого снежного покрова. Ожидается выпадение от 10 до 25 мм осадков по разным районам Карелии», - написано в паблике.

Ранее сообщалось, что вКарелию идет южный циклон по имени «Даниэль» со снегом и сильным ветром.

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Комментарии

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наташка
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